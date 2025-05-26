Статус українців в ЄС визначає Директива про тимчасовий захист, ухвалена у березні 2022 року.

Європейський Союз розглядає варіанти майбутнього правового статусу тих українців, які виїхали за кордон через початок російсько-української війни, пише Euractiv.

Статус українців визначається ухваленою в березні 2022 року ЄС Директивою про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive – TPD). Вона від самого початку розглядалася як тимчасове рішення для негайного надання колективного захисту людям, які рятуються від війни.

Спочатку передбачалося продовження директиви максимум на три роки, до березня 2025 року. Пізніше Єврокомісія ухвалила більш вільне тлумачення директиви, що дозволило продовжити її термін додатково ще на рік – до березня 2026 року.

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За словами одного з дипломатів ЄС, зараз за зачиненими дверима набирають обертів розмови про "стратегії виходу" з цієї ситуації. Держави-члени можуть порушити це питання вже 12–13 червня на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ.

Експерти відзначають, що хоча більшість держав-членів підтримують продовження директиви про тимчасовий захист, залишилося мало правового простору для такого кроку..

"Ми і так ходимо тонким льодом з останнім продовженням. Пряме прочитання директиви означало б, що через три роки її дія закінчиться", – зазначив старший політичний радник Міжнародного центру з розвитку міграційної політики Мартін Вагнер.

Але оскільки цього не сталося, за його словами, необхідна "реальна дискусія про альтернативи і про те, як у той чи інший спосіб вийти з режиму тимчасового захисту".

Він також додав, що тепер ЄС повинен розробити стратегію переходу від тимчасового захисту як для тих, хто хоче залишитися, так і для тих, хто хоче повернутися.

Одним із сценаріїв також може бути звуження сфери захисту. Це може означати, що люди, які повернулися в Україну на постійне місце проживання, не зможуть знову претендувати на захист у ЄС або для них обмежать підтримку.

Українські біженці за кордоном

Директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович вважає, що українці за кордоном настільки зав'язли в нових життєвих обставинах, що про повернення вже однозначно не йдеться. За його словами, дослідження можливості повернення українців з-за кордону є складним, оскільки спочатку респондент відповідає, що налаштований повернутися в Україну, а при глибшому опитуванні з'ясовується, що це зовсім не так.

У травні повідомлялося, що згідно прогнозу Єврокомісії, поступове повернення українських біженців з інших країн може початися вже 2025 року.

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