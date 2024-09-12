За його словами, незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot.

Українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема — посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів", - написав він у Facebook.

За його словами, незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot.

Відео дня

"F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії. Подякував румунському колезі, народу та уряду його країни за підтримку і зміцнення нашої ППО. Домовилися продовжувати співпрацю. Планую свій візит до Румунії", - додав він.

Винищувачі F-16 в Україні - останні новини

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський прокоментував катастрофу винищувача F-16 в Україні та розповів, коли будуть відомі результати розслідування. Він розповів, що загиблий льотчик "збив дві ракети і атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння".

Зараз, за його словами, комісія Міністерства оборони проводить розслідування, щоб з'ясувати всі факти катастрофи літака.

Вас також можуть зацікавити новини: