З наступного року коаліція F-16 має знайти інший майданчик.

Данія завершить програму підготовки українських пілотів на літаках F-16 наприкінці року у зв’язку з переходом датських ВПС на новий тип літака. Про це на брифінгу для ЗМІ повідомив міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен, якого цитує Bloomberg.

За підсумками тренувальної програми Данія загалом підготує "близько" 20 пілотів з України, заявив урядовець. Торік ця країна обіцяла передати Україні якраз 19 винищувачів F-16.

"Ми будемо переходити на польоти на F-35, тому нам потрібно витрачати на це сили, і тому ми не можемо продовжувати навчання українських льотчиків після 2024 року", – сказав Поульсен.

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За його словами, "коаліція F-16", до якої зокрема входять США, Нідерланди та Данія, з наступного року має знайти альтернативні місця для тренування українських пілотів на додаток до вже створеного навчального центру в Румунії.

Підготовка українських пілотів F-16: останні новини

Як писав УНІАН, український уряд домагається від США та інших країн-партнерів розширити програму підготовки українських пілотів для винищувачів F-16. Чинна програма не випускає достатньої кількості льотчиків для тієї кількості літаків, які мають надійти найближчими місяцями.

Описуючи цю ситуацію, видання Kyiv Post звинуватило президента США Джо Байдена у прихованому саботажі посилення ЗСУ літаками F-16. Журналісти звернули увагу, що Америка, попри достатню кількість доступних літаків, не передає жодного – їх дає Європа. Крім того на численних авіабазах США знайшлося усього 12 місць для підготовки українських пілотів.

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