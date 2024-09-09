Легіон поки що існує лише на папері, набір добровольців ще навіть не розпочався.

У формуванні Українського добровольчого легіону в Польщі для військової підготовки українців поки що немає жодних зрушень, він залишається лише ідеєю на папері. Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Зазначається, що про створення Легіону повідомив під час візиту до Варшави президент України Володимир Зеленський. Підрозділ мав зібрати добровольців з-поміж українців, які постійно проживають у Польщі та інших європейських країнах, які мали пройти навчання в польській армії. Однак пройшло вже два місяці, а Київ досі не розпочав офіційний набір добровольців, пише видання.

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський на полях саміту НАТО розповів, що для вступу в Легіон уже зареєструвалися кілька тисяч українців. Однак, пише ЗМІ, найімовірніше, міністр був дезінформований, і про офіційну реєстрацію тоді не йшлося.

Відео дня

Наприкінці липня тодішній посол України в Польщі Василь Зварич заявляв, що проєкт планувалося запустити на початку серпня. За його словами, польська сторона була готова почати тренування 1 серпня, проте на сайтах українського посольства і консульств ще немає інформації про рекрутинг.

Зварич також раніше говорив, що спочатку має бути підписана технічна угода, де будуть детально розписані ролі сторін. Такий документ підписано в п'ятницю під час візиту першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

У Міноборони Польщі зазначили, що відповідальною за процедуру рекрутингу буде українська сторона, а в українському Міноборони не відповіли на запит ЗМІ.

"Український легіон" у Польщі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Польщі створять Український добровольчий легіон для військової підготовки українців, які проживають у різних країнах Європейського Союзу. Базову підготовку вони отримають на полігоні на території Польщі, який проводитимуть польські збройні сили. Після навчання солдати з Українського легіону поїдуть в Україну, де відповідно до українського законодавства нестимуть службу на передовій.

Пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що вже кілька тисяч людей зареєструвалися для приєднання до легіону.

Вас також можуть зацікавити новини: