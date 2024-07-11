Їх навчатиме та екіпіруватиме польська сторона.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кілька тисяч осіб зареєструвались для приєднання до "Українського легіону" в країні.

"У Польщі ми починаємо готувати першу українську бригаду, що складається з добровольців у Польщі. У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому призові. І що цікаво, багато хто з них справді хоче служити і ротувати своїх співвітчизників, але вони кажуть: ми не хочемо бути відправленими в бій, не будучи належно навченими та екіпірованими", - розповів він на NATO Public Forum у Вашингтоні, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, навчанням та екіпіруванням займатиметься польська сторона, після чого доброврольці відправляться в Україну як підрозділ із правом повернення до Польщі після ротації.

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"Якби так вчинила кожна європейська країна, в України було б кілька бригад", - наголосив Сікорський.

"Український легіон" у Польщі

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що на території Польщі створять "український легіон" для військової підготовки українців, які проживають у різних країнах Європейського Союзу.

"Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт із Збройними силами України", - додав президент.

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