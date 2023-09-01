Пошукові роботи тривали 20 годин.

Біля берегів Туреччини з борту контейнеровоза випав моряк, він провів у воді 20 годин, пише DHA.

Відомо, що судно MSC NADRIELY під ліберійським прапором прямувало з Грузії в Стамбул. У середу ввечері другий капітан судна впав у море біля острова Тюркелі. За даними Maritime Bulletin, чоловік родом з України. У пошуково-рятувальних роботах брали участь літаки і катери берегової охорони, а також інші кораблі, що знаходилися поблизу.

Моряка врятував екіпаж торгового судна "MOONLIGHT", пошукові роботи тривали 20 годин. Пізніше в Міністерстві транспорту та інфраструктури повідомили, що чоловіка госпіталізували.

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Кілька років тому моряк з Австралії випав з човна в Тихому океані. Його човен, в якому залишився собака, відплив. Чоловікові вдалося доплисти до маяка, щоб там дочекатися допомоги.

А цього літа біля узбережжя Мексики врятували австралійського моряка, який потрапив у шторм. Він прожив разом з собакою на розбитому судні два місяці. Чоловікові вдалося вижити завдяки дощовій воді та сирій рибі.

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