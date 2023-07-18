Чоловік та собака вижили, харчуючись лише дощовою водою та сирою рибою.

Біля узбережжя Мексики врятували австралійського моряка та його собаку, які протягом двох місяців харчувалися лише дощовою водою та сирою рибою.

Як повідомляє Sky News, Тім Шеддок зі своєю собакою Беллою вирушив до Французької Полінезії з Мексики в квітні, але його човен потрапив у шторм через місяць подорожі. Електроніка на його судні була пошкоджена, через що він не зміг викликати допомогу.

51-річний чоловік і його собака вижили під невеликим навісом на борту розбитого судна кілька тижнів, перш ніж у четвер їх помітив гелікоптер, який шукав тунця для рибальського судна.

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Зазначається, що Шеддок вижив, збираючи дощову воду та їдячи сиру рибу.

Експерт з виживання в океані Майк Тіптон з Університету Портсмута сказав Sky News, що Шеддок вижив завдяки поєднанню удачі та навичок. Зокрема, він перебував у теплому середовищі, тому йому не довелося хвилюватися про переохолодження.

"Майже всі тривалі подорожі для виживання відбуваються в теплій воді", — додав професор. "У нього був запас свіжої дощової води. Він зробив правильний вчинок, мінімізувавши активність у найспекотнішу частину дня, щоб зменшити потовиділення".

Тіптон також зазначив, що щонайменше 110 мл рідини на день є мінімумом, необхідним для виживання, і життєво важливо не витрачати занадто багато енергії, щоб зменшити потребу в їжі.

Також Тіптон порівняв випробування Шеддока з виживанням із фільмом Тома Хенкса "Вигнанець", де герой фільму внаслідок авіакатастрофи опиняється на самоті на одному з островів архіпелагу Кука в Тихому океані, де проводить 4 роки.

Інші випадки чудесного спасіння

Раніше в Колумбії знайшли живими чотирьох дітей, які пережили авіакатастрофу і змогли протриматися 40 днів в диких джунглях.

А 72-річний британський турист Баррі Веллер загубився в джунглях Таїланду і був змушений провести там три доби.

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