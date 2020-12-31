Чоловік намагався привернути увагу будь-яким способом, і навіть зняв шорти, щоб помахати ними.

В Австралії врятували моряка, який кілька годин чіплявся за маяк в Тихому океані.

Читайте такожУ Нігерії люди через голод штурмують магазини (відео)Про це пише CNN.

64-річний Девід Сімпсон випав зі свого човна, коли сильна хвиля вдарила судно недалеко від Калаундри. Його човен з собакою на борту поплив, а потім йому вдалося проплисти близько півмилі до маяка.

Інший моряк пізніше виявив судно з все ще справним мотором і собакою на борту. Він повідомив про це владі.

Сімпсон сказав, що намагався привернути увагу будь-яким способом, і навіть зняв шорти, щоб помахати ними.

"Можливо, тому ніхто не зупинився, тому що я був голим", - сказав він.

Через три години після того, як була піднята тривога, Сімпсона виявили. Його помітили з вертольота за 2,5 кілометри від судна.

"Йому дуже пощастило, що він зміг дістатися до цього маяка", - сказав Ян Хант, командир берегової охорони Мулулаби.

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Автор: УНІАН