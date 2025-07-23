Серед головних тем було припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру.

Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана та американського лідера Дональда Трампа до кінця серпня. Про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками зустрічі української і російської делегацій, пише "Суспільне".

Українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній та цивільній інфраструктурі.

Росія та Україна домовилися про подальший обмін військовими та цивільними полоненими і не будуть проводити новий раунд переговорів щодо обміну полоненими. За його словами, понад 1200 осіб візьмуть участь у гуманітарному обміні між Росією та Україною.

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"Також обговорили подальші етапи обміну полоненими та цивільними. Російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих", - сказав Умєров.

Переговори в Стамбулі

У Стамбулі завершилися переговори російської та української делегацій. Вони менше менше години. Після короткого вступного слова міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана вони проходили у закритому режимі.

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