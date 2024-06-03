Росія розширює свою присутність на Африканському континенті на тлі протистояння із Заходом.

Росіяни мають намір поглинути уранові активи на території Республіки Нігер, які належать компанії зі Франції, аби кинути виклик західним інтересам в Африці. Про це повідомляє Bloomberg.

"Росія посилює свої економічні, дипломатичні та військові зв'язки в Африці, в тому числі після перевороту в Нігері, і вони розглядають цю частину світу як стратегічну інвестиційну можливість", - говорить ядерний аналітик Марк Хіббс з фонду CEIP.

Як повідомляється, російський "Росатом" контактував з військовою владою Нігеру відносно поглинання активів французької Orano SA - великої французької державної компанії, яка є лідером атомної промисловості П'ятої республіки.

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Переговори щодо передачі активів росіянам знаходяться на ранній стадії, умови для реалізації такого кроку ще не визначили.

Зауважимо, що за даними Всесвітньої ядерної асоціації (WNA), станом на позаминулий рік на Республіку Нігер припадало близько 4% всього світового видобутку уранових рудників.

Заборона на імпорт російського урану

Раніше у Сенаті США проголосували за проект закону щодо заборони імпорту збагаченого урану з Росії. На думку американських аналітиків, це може суттєво вплинути на економічний потенціал РФ.

У документі забороняється імпорт до США збагаченого урану з РФ через 90 днів після набуття його чинності, проте дозволяються тимчасові винятки до січня 2028 року.

Цікаво, що у позаминулому році американці були не готові вводити заборону на імпорт російського урану, адже він вважався критично важливим для американської атомної енергетики.

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