Ембарго США на російське паливо не передбачає заборону на імпорт урану, оскільки його поставки критично важливі для американських АЕС.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформоване джерело.
Приблизно половина урану поступає до Сполучених Штатів з Росії, Казахстана та Узбекистана.
Наразі США не виробляють і не перероблюють уран, хоча кілька компаній заявили агентству про бажання відновити виробництво всередині країни у разі укладення довгострокових контрактів на поставку.
В опублікованому Білим домом документі щодо ембарго на російське паливо і справді не згадується уран, звертає увагу агентство.
Напередодні американський президент Джо Байден заявив про введення повної заборони на весь імпорт російських нафти і газу у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.
За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році США імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн барелів нафти і нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.