Приблизно половина урану поступає до Сполучених Штатів з Росії, Казахстана та Узбекистана.

Ембарго США на російське паливо не передбачає заборону на імпорт урану, оскільки його поставки критично важливі для американських АЕС.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформоване джерело.

Приблизно половина урану поступає до Сполучених Штатів з Росії, Казахстана та Узбекистана.

Наразі США не виробляють і не перероблюють уран, хоча кілька компаній заявили агентству про бажання відновити виробництво всередині країни у разі укладення довгострокових контрактів на поставку.

В опублікованому Білим домом документі щодо ембарго на російське паливо і справді не згадується уран, звертає увагу агентство.

Напередодні американський президент Джо Байден заявив про введення повної заборони на весь імпорт російських нафти і газу у відповідь на військове вторгнення РФ в Україну.

За даними Управління енергетичної інформації (EIA), у 2021 році США імпортували з Росії в середньому близько 20,4 млн барелів нафти і нафтопродуктів на місяць, що становить близько 8% імпорту рідкого палива в США.

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