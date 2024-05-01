Перш ніж законопроект стане законом, президент США Джо Байден має його підписати.

У Сенаті Сполучених Штатів проголосували за проект закону щодо заборони імпорту збагаченого урану з РФ, його вже передали на підпис американського президенту. Про це повідомляє Bloomberg.

Документ забороняє імпорт до Сполучених Штатів збагаченого урану з Росії через 90 днів після набуття чинності. При цьому дозволяються тимчасові винятки до січня 2028 року.

Зазначимо, що в Конгресі передбачили виділення 2,7 млрд доларів, які направлять на розвиток уранової галузі США за умови запровадження обмежень на імпорт сировини з Росії.

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Як заявляли у Міністерстві енергетики США, Росія є головним іноземним постачальником збагаченого урану: це приносить російській економіці приблизно один мільярд доларів на рік. На думку експертів, заміщення цих поставок може призвести до збільшення вартості збагаченого урану на 20%.

Раніше, нагадаємо, повідомлялось, що у Білому домі розглядають заборону імпорту до США російського збагаченого урану через виконавчу владу.

Ембарго на російський уран – історія питання

У 2022 повідомлялось, що Сполучені Штати не готові запровадити заборону на поставки російського урану, оскільки він представляє критичну важливість для роботи американських АЕС.

У минулому році сенатори від демократів та республіканців внесли законопроект щодо запровадження ембарго на уран з Російської Федерації. Як зазначалось тоді, атомна промисловість США може від нього відмовитися, оскільки Америка має ресурси, щоб наростити виробництво урану у себе вдома.

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