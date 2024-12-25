Ursa Major був найбільшим і найпотужнішим судном у кремлівському флоті матеріально-технічного постачання.

Напередодні Різдва в Середземному морі недалеко від Іспанії затонуло вантажне судно-перевізник Ursa Major, яким управляє кремлівська військова логістична компанія. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, втрата "унікального і важкозамінного" 13 000-тонного суховантажу стала серйозним ударом для "Оборонлогістики" і російської суднобудівної промисловості.

Акс уточнює, що побудованому в Німеччині судну Ursa Major було всього 15 років, що дуже мало для допоміжного судна. Російський Центр управління в кризових ситуаціях зазначив, що на судні стався "вибух" у машинному відділенні, після чого судно перекинулося на правий борт і затонуло.

"Ursa Major" був особливим об'єктом. Це був найбільший корабель "Оборонлогістики", а також одне з небагатьох суден у реєстрі компанії, оснащене пандусами для заїзду та виїзду автомобілів із трюму, а також кранами для вертикального навантаження, встановленими зверху", - зазначає Акс.

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При цьому російські блогери зазначають, що більшого універсального вантажного судна з можливістю горизонтального і вертикального навантаження в РФ просто не існує.

Як зазначає Акс, за наявними даними, Ursa Major перевозило до Владивостока крани і спеціальні люки для атомних криголамів, і саме громіздкі крани могли призвести до перевантаження судна і його затоплення.

Ursa Major на Далекому Сході виконував завдання із "розвитку портової інфраструктури та Північного морського шляху", які тепер, вочевидь, зірвано, ідеться в статті.

Ursa Major - що відомо про інцидент

У Середземному морі, біля берегів Іспанії затонув російський суховантаж Ursa Major. Як повідомляє іспанське видання, 14 моряків доставили в порт Картахени. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Джерела стверджують, що на судні стався вибух, через що виник крен.

На думку спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, аварія сталася через системні проблеми з обслуговуванням суден. За його словами, ця подія свідчить про те, що російські окупанти починають на собі відчувати наслідки західних санкцій.

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