На таких суднах зазвичай багато елементів іноземного виробництва.

У Середземному морі після вибуху затонуло російське судно Ursa Major із цінним вантажем.

На думку речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, аварія сталася через системні проблеми з обслуговуванням суден, а двох зниклих моряків, ймовірно, вже не знайдуть. Він зазначив, що протягом короткого часу сталося кілька таких інцидентів: спочатку в Чорному морі, наразі – в Середземному.

"Однак всі ці випадки об’єднує одне – системні проблеми з обслуговуванням. Принаймні, вони мають їх мати, враховуючи те, що на таких суднах зазвичай багато елементів іноземного виробництва. І зазвичай це стосується машинного відділення. За наявною інформацією, яка ще перевіряється, цих двох членів екіпажу, скоріш за все, вже не знайдуть, тому що вони скоріш за все загинули під час вибуху у машинному відділенні", – заявив речник в етері телемарафону.

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За його словами, ця подія свідчить про те, що російські окупанти починають на собі відчувати наслідки західних санкцій.

"Це може свідчити про те, що є системна проблема у росіян,та вона відбивається цілком очікувано на загальному стані їхнього флоту, незалежно від того – це флот, умовно, цивільний чи бойовий флот. Якщо з бойовим флотом інформація не може розповсюджуватися так швидко й так доступно, бо це більш закрита структура, то те, що стосується умовно цивільного судноплавства – на поверхні, а інколи – й під поверхнею", – наголосив Плетенчук.

Ursa Major: що відомо

У Середземному морі, біля берегів Іспанії затонув російський суховантаж Ursa Major. Як повідомляє іспанське видання, 14 моряків доставили в порт Картахени. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Джерела стверджують, що на судні стався вибух, через що виник крен.

Ursa Major багато років перевозив вантажі так званого "Сирійського експреса" - маршруту постачання російських військ у Сирії. Аналітики припускали, що він призначений для евакуації російських баз у сирійському Тартусі та Хмеймімі.

За іншими даними, суховантаж прямував до Владивостока, а не на допомогу в евакуації Тартуса.

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