14 моряків врятовано, ще двоє зникли безвісти.

У Середземному морі, біля берегів Іспанії затонув російський суховантаж Ursa Major. Як повідомляє іспанське видання La Verdad, 14 моряків доставили в порт Картахени, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

При цьому джерела видання стверджують, що на судні стався вибух, через що виник крен.

Ursa Major багато років перевозив вантажі так званого "Сирійського експреса" - маршруту постачання російських військ у Сирії. Аналітики припускали, що він призначений для евакуації російських баз у сирійському Тартусі та Хмеймімі.

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Водночас OSINT-аналітик Oliver Alexander зазначає, що суховантаж прямував до Владивостока, а не на допомогу в евакуації Тартуса.

"З огляду на вантаж, який він перевозив, це насправді навіть гірше для Росії, ніж якби він прямував у Тартус", - зазначає аналітик.

Відомо, що судно перевозило два мобільних крани Liebherr 420 для порту у Владивостоці, який сильно завантажений через брак кранів, і два 45-тонних люки для будівництва нового атомного криголама проєкту 10510, їхня втрата значно затримає цей процес.

Катастрофи з російськими кораблями

Нагадаємо, 15 грудня в районі Керченської протоки зазнали аварії два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". У Чорне море потрапив мазут, який вони транспортували.

Наразі новий викид мазуту стався в Краснодарському краї, також викид зафіксовано на узбережжі Керченського півострова. При цьому, згідно з супутниковими знімками, мазут дістався вже до узбережжя Криму.

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