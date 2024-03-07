Її кандидатуру висунула правоцентристська Європейська народна партія. Фон дер Ляєн перемогла, набравши 400 голосів за і 89 проти.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно стала кандидаткою на посаду голови Єврокомісії на другий п'ятирічний термін.

Як пише Reuters, її кандидатуру висунула провідна політична група ЄС, правоцентристська Європейська народна партія. Фон дер Ляєн перемогла, набравши 400 голосів за і 89 проти.

У своїй промові з нагоди висунення вона пообіцяла розвивати економіку ЄС, боротися з контрабандистами, зміцнювати конкурентоспроможність і бізнес, а також підтримувати фермерів в умовах зростання вартості життя.

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Вона також заявила, що Євросоюз повинен значно збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, поповнювати і модернізувати зброю і війська країн-членів ЄС і пообіцяла збільшити фінансову і військову допомогу Україні.

Нині фон дер Ляєн вважається явним фаворитом на те, щоб знову очолити Комісію. Згідно з опитуваннями громадської думки, незважаючи на зростання кількості вкрай правих і популістських партій у блоці, ЄНП зберегла явне лідерство серед інших політичних груп перед червневими виборами.

"Проте забезпечення необхідної більшості в новому Європейському парламенті, де євроскептики збираються отримати більше місць, може стати найбільшою перешкодою для подолання фон дер Ляєн, що, можливо, змусить її піти на політичні компроміси, щоб отримати необхідну кількість голосів", - пише Reuters.

Вибори в Європі та війна в Україні

Раніше Ляєн висловила впевненість, що європейці добре зрозуміли, наскільки небезпечний Володимир Путін, і це розуміння позначається на результатах виборів.

Вибори до Європарламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року.

Однак у багатьох країнах Євросоюзу цього року також відбудуться вибори до своїх національних парламентів. США вже офіційно попередили, що Росія спробує втрутитися в ці вибори, щоб схилити результати на свою користь.

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