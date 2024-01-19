Кремль вже готує свої інформаційні операції за підтримки Китаю.

У 2024 році в десятках країн світу відбудуться вибори, і Росія обов’язково спробує вплинути на результати голосування в них. Про це заявив керівник відділу проблем дезінформації Державного департаменту США Джеймі Рубін, пише Euractiv.

Він зауважив, що цього року зокрема відбудуться вибори у Великій Британії, Австрії, Словаччині та Грузії, а також вибори до Європейського парламенту. Росія спробує провести "інформаційні операції", спрямовані на те, щоб налаштувати громадську думку в Європі проти України під час цих голосувань.

За словами Рубіна, зараз Росія і Китай докладають зусиль по всьому світу, щоб видати свою державну пропаганду за буцімто матеріали незалежних журналістів.

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"Росія сподівається, що кількість виборів у Європі цього року може змінити те, що було чудовою коаліцією та дисциплінованою опозицією її війні. Ми віримо, що росіяни будуть проводити інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", — сказав Рубін.

Російська загроза в Європі

Як писав УНІАН, в НАТО попереджають, що країнам-членам не слід розраховувати на продовження мирного життя. Натомість вже час готуватися до війни з РФ, яка сильно торкнеться цивільних.

На цьому тлі стало відомо, що Альянс планує провести масштабні військові навчання із залученням 90 тисяч військовослужбовців. Це будуть найбільші такі маневри за останні десятиліття. Дехто вже називає їх підготовкою до Третьої світової війни.

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