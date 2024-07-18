Зокрема президентка Єврокомісії запропонує потроїти кількість прикордонників та берегових охоронців.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла у разі перемоги на другому п'ятирічному терміні на своїй посаді реформувати управління кордонами, зміцнити Фронтекс і Європол, а також запропонувати новий підхід до повернення мігрантів, пише Reuters.

У документі, де викладено її бачення, перед тим, як законодавці ЄС проголосують за її обрання або відхилення, фон дер Ляєн зазначила, що запропонує потроїти кількість європейських прикордонників і берегових охоронців до 30 тисяч осіб.

"Ми не будемо проявляти жодної толерантності до тих, хто загрожує безпеці наших кордонів і наших громадян гібридними атаками. Ворожі суб'єкти, які штовхають людей через зовнішні кордони ЄС в політичних цілях, повинні бути визнані загрозою нашій безпеці і повинні бути санкціоновані", - підкреслила президентка Єврокомісії. Відео дня

За її словами, вона планує призначити спеціальних комісарів з питань розширення ЄС і відносин з країнами Середземномор'я.

Проблема з мігрантами на кордонах ЄС - що відомо

Як писав УНІАН, наприкінці травня мігранти поранили польських прикордонників на кордоні з Білоруссю. Тоді прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що їде на місце подій, а до кордону направлять підкріплення.

Своєю чергою суд Європейського Союзу оштрафував Угорщину на 200 млн євро через постійне порушення правил надання притулку, попри попереднє рішення Європейського суду.

"Це невиконання, яке полягає у навмисному ухиленні від застосування спільної політики ЄС в цілому, є безпрецедентним і надзвичайно серйозним порушенням права ЄС" - додали у пресрелізі Суду ЄС.

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