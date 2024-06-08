Внаслідок агресивних дій мігрантів вже відомо про одну жертву.

На кордоні Білорусі та Польщі зростає напруга через збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського Союзу, пише Reuters.

"В оточенні густих лісів десяток людей тулилися біля огорожі з гострими кінцями вздовж білоруського кордону, чекаючи можливості перелізти через неї або відсунути планки, щоб попрямувати на захід до Польщі. З іншого боку озброєні польські прикордонники і солдати ходили і їздили туди-сюди, пильно стежачи за групою, яка складалася переважно з молодих людей з Близького Сходу, деякі з них були позначені порізами від гострого дроту", - зазначають журналісти.

У виданні нагадали, що Польща та ЄС звинуватили Білорусь та Росію в тому, що з 2021 року ці країни намагаються поширювати хаос, виштовхуючи мігрантів через кордон в межах того, що Варшава називає "гібридною війною". Водночас у Мінську та Москві заперечили такі звинувачення.

Відео дня

Як розповіли у польському уряді, кількість людей, які прибувають до країни, стає більшою. Внаслідок дій мігрантів 28 травня помер прикордонник, який отримав травми під час сутичок з ними. Тому тепер уряд прем'єр-міністра Дональда Туска хоче створити спеціальну зону, аби обмежити їхні дії.

"Цей кордон, на жаль, не є безпечним. Мета цієї зони - гарантувати, що ніхто не піддасться такому нападу, якому піддаються польські солдати", - зауважив заступник міністра оборони Павел Залевський в інтерв'ю агентству Reuters.

Журналісти наголошують, що згідно з теперішніми домовленостями, мігранти можуть просити тимчасовий захист в Польщі. Одним із тих, кому вдалося перелізти через паркан, був Ноаман Аль-Хем'ярі, 24-річний графічний дизайнер з Ємену.

Він розповів Reuters, що разом з іншими побудував драбину з дерева, клаптиків тканини і пластикових пакетів, а вночі переліз через бар'єр. Спершу він подав заяву на польську студентську візу з Ємену, в якій йому відмовили, потім поїхав до РФ та Білорусі, а згодом до кордону, де провів 22 дні.

"Нас спіймали білоруси. Вони били нас... Потім сказали "йдіть". Вони (контрабандисти) сказали, що це так легко... Вони нам збрехали. Якби я знав, що це так, я б не приїхав", - зазначив чоловік.

Водночас за словами керівника місцевої групи підтримки мігрантів Агати Ключевської, будь-яке повернення до більш обмежувальних заходів може призвести до того, що ще більше людей застрягнуть на білоруській зоні та змусить волонтерів таємно виходити на допомогу прибуваючим мігрантам.

"Правила зони дуже сильно вплинуть на нас. Нам доведеться знову ховатися", - зазначила вона.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні - що відомо

Як писав УНІАН, мігранти наприкінці травня поранили польських військових поблизу кордону з Білоруссю. Незадовго до цієї події мігранти вдарили прикордонника розбитою пляшкою, внаслідок чого його шпиталізували. В той же день прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вже вирушив на місце події та розповів про стан прикордонників.

Водночас у Польщі місцеві громади виступають проти закриття прикордонної зони з Білоруссю, адже це може мати для них негативні наслідки. За словами жителів, зона обмежень не має охоплювати населені пункти та популярні туристичні зони.

Вас також можуть зацікавити новини: