Тільки 294 співробітники агентства збережуть свої робочі місця.

Адміністрація президента Дональда Трампа планує скоротити штат Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у десятки разів - зберігши менш як 300 співробітників із понад 10 000 по всьому світу. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела.

Так, співрозмовники агентства повідомили, що тільки 294 співробітники агентства збережуть свої робочі місця, зокрема тільки 12 в африканському бюро і вісім в азіатському. Як зазначають чиновники, у кількох місіях залишиться тільки один співробітник.

Джерела, знайомі з подіями в агентстві, повідомили Reuters, що деякі співробітники почали отримувати повідомлення про звільнення.

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На сайті USAID ідеться, що з опівночі п'ятниці, 7 лютого, "увесь персонал USAID, який працює за прямим наймом, буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком працівників, які відповідають за критично важливі функції, основне керівництво і спеціально розроблені програми".

Водночас, як повідомляє CNN, дві профспілкові організації, що представляють співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), подали до суду на Трампа за його спроби розформувати агентство. Позов також спрямований проти заморожування адміністрацією майже всієї іноземної допомоги, що призвело до зупинки критично важливої гуманітарної роботи по всьому світу.

Діяльність USAID

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки не планують повністю припиняти всю міжнародну допомогу. Однак вона має просувати національні інтереси США, а не бути благодійністю.

У 2024 році Україна отримала від USAID майже $5,5 млрд. Практично всю суму, 4,2 млрд доларів, пішло на урядові програми.

Зокрема, Forbes повідомляв, що USAID є одним із найбільших донорів Мінцифри, тому тепер шукають нові джерела фінансування. Агентство надавало кошти на проєкти від розвитку "Дії" до стратегії регулювання штучного інтелекту.

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