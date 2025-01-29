USAID також є одним з найбільших донорів Мінцифри.

Український офіс USAID призупинив фінансування всіх програм та проєктів після відповідного рішення адміністрації Дональда Трампа. У 2024 бюджетному році на програми в Україні було виділено понад 5 мільярдів доларів – найбільше коштів, а саме 4,2 млрд доларів, пішло на урядові програми.

"У 2024-му частину макрофінансової допомоги США Україна отримала через USAID. А саме $3,9 млрд, які надійшли до державного бюджету 5 серпня 2024 року як частина великого пакета підтримки України у $60 млрд", – пише Forbes.

Видання зазначає, що рішення Білого дому про призупинення фінансування не вплине на державний бюджет України та видатки Мінфіну.

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Також USAID виділяло кошти на енергетику. Зокрема, за час повномасштабної війни РФ проти України агентство надало "Укренерго" підтримки технікою та обладнанням на майже $130 млн. Точних даних по проєктах в сфері енергетики немає, але відомо, що за минулий фіскальний рік USAID виділило чверть мільярда доларів на енергопроєкти в Україні.

650 млрд доларів було скеровано на гуманітарну допомогу. Водночас на напрямок "Економічний розвиток", який надає підтримку зокрема агросектору, минулого року було виділено $140 млн. 58 млрд доларів було виділено на напрямок "Охорона здоровʼя та населення".

Зазначається, що USAID також є одним з найбільших донорів Мінцифри. Є щонайменше 30 послуг, сервісів і продуктів, розроблених за підтримки агенції. Йдеться, зокрема, про портал "Дія".

Замороження фінансування проєктів USAID

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився призупинити на 90 днів надання іноземної допомоги для проведення аудиту на відповідність політиці нового глави Білого дому.

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, коментуючи це питання, заявила, що пауза у фінансуванні не може не бентежити, але це "не перше і не останнє випробування, яке ми маємо здолати". Вона зазначила, що найближчим часом мають розпочатися предметні консультації з нашими американськими партнерами з метою найскорішого продовження фінансування проєктів із гуманітарного реагування в Україні.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк каже, що після аудиту фінансування США, ймовірно, відновлять фінансування гуманітарних проєктів в Україні. За його словами, Україна змушена звертатися до інших партнерів, щоб відновити фінансування програм: зокрема підтримки дітей, ветеранів, інвалідів, соціальних програм.

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