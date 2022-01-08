Електроенергію відключили через проблеми, що виникли на електростанції в Арамуні.

Територія всього Лівану сьогодні, 8 січня, залишилася без електроенергії.

Про це повідомив телеканал "Аль-Джадід".

Згідно з повідомленням, компанія Electricitе du Liban відключила електрику на всій території Лівану через проблеми, що виникли на електростанції в Арамуні.

Це сталося після того, як місцеві жителі спробували штурмувати станцію на знак протесту проти регулярних відключень електрики.

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Повідомляється, що електрика зникла і в міжнародному аеропорту Бейрута.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростає споживання електроенергії, однак попри це, енергосистема працює. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, станом на 23 грудня споживання електроенергії збільшилося і склало понад 24 тис.МВт-год. Ці показники значно перевищують споживання торік.

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