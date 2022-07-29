Загальна кількість продовжень навчань становить уже 14 тижнів.

Міноборони Білорусі продовжило військові навчання щонайменше до 6 серпня 2022 року. Наголошується, що загальна кількість продовжень навчань становить уже 14 тижнів.

Про це повідомляють місцеві активісти "Беларускі Гаюн" у Telegram, оприлюднивши оновлений графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Загалом продовження навчань на білоруських полігонах наразі виглядає так:

Борисовський (227-й) – до 06.08;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) – до 06.08;

Гозький (під Гродно) – до 05.08;

Брестський – до 06.08;

Ріпище (Осиповичі) – до 05.08;

Мар'їна Гірка – до 06.08;

Лосвідо (під Вітебськом) – до 06.08;

Неман (під Березівкою) – до 05.08;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) – до 05.08;

Чепелево (під Слонімом) – до 05.08;

Доманово (під Івацевичами) – до 05.08;

Стрільбище під Старими Дорогами – до 05.08;

Заслонове (під Лепелем) – до 06.08.

Водночас, за даними "Гаюна", білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

Нагадаємо, попереднє продовження навчань було до 31 липня. Наразі продовжений період вже становить 14 тижнів.

За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, зараз існує загроза наступу по суші з території Білорусі на Чернігівську область, і до цього готуються. На випадок вторгнення у місцевої влади і військових є план відповідних дій, деталі якого не розголошуються.

Вас також можуть зацікавити новини: