Термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі продовжили до 11 червня.

У Брестській області спецпідрозділи білоруських військових відпрацьовують дії у міських умовах та на воді.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"До 11 червня продовжено терміни проведення перевірки бойової готовності підрозділів збройних сил Білорусі. У рамках зазначених заходів у Брестській області проведено контрольно-тактичне заняття з підрозділами однієї з бригад сил спеціальних операцій. Відпрацьовані питання дій підрозділів у міських умовах, а також подолання водної перешкоди", - йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі нагадали, що на Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів із Білорусі.

На Сіверському напрямку агресор обстріляв з артилерії об'єкти інфраструктури в районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області. Також населеного пункту Кам'янська Слобода Чернігівська області, за даними Генштабу.

"Для уточнення розташування позицій наших військ ворог провів повітряну розвідку БПЛА у визначених районах Сумської та Чернігівської областей", - повідомляє Генштаб.

Раніше повідомляли, що Білорусь проводить ротацію підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах.

Як писав УНІАН, у Гомельській області Білорусі у червні-липні заплановані "мобілізаційні навчання" з військовими комісаріатами. Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні заходів бойової підготовки.

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