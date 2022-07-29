На випадок вторгнення у місцевої влади і військових є план відповідних дій, деталі якого не розголошуються.

Зараз існує загроза наступу по суші з території Білорусі на Чернігівську область, і до цього готуються.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної Військової адміністрації В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону.

"Майже всі ракети, які випущені останнім часом, вони всі випущені з території Республіки Білорусь. Артилерійські обстріли на території Чернігівщини всі здійснюються з території Росії. Відповідно ми бачимо загрозу можливого наступу по суші з території Білорусі і до цього готові", - сказав він.

За його словами, на випадок вторгнення у місцевої влади і військових є план дій у відповідь, деталі якого не розголошуються.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 липня, по Чернігівщині з території Білорусі запустили десять ракет. В результаті удару є загиблі і поранені військові.

Голова Чернігівської ОДА повідомляв, що ситуація на кордоні контрольована і закликав жителів області не нехтувати забороною щодо відвідування лісів.

"Додатково хочу звернутися до жителів Чернігівської області про заборону відвідування лісів. Я вас дуже прошу, шановні чернігівці, особливо це стосується північних наших громад, не нехтувати цією забороною. Це дуже важливо, адже є ризик для життя і здоров'я. Ми теж готуємося зустрічати ворога, якщо він надумає повторно йти до нас. Тому, будь ласка, не відвідуйте ліси", - підкреслив він.

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