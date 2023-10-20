Там повідомили, що Тунберг не сказала ні слова про масову різанину ізраїльтян терористами.

В армії Ізраїлю не тільки жорстко відповіли екоактивістці Греті Тунберг за підтримку Палестини, але і відзначили, що всі, хто після цього фото залишаться її прихильниками, будуть прихильниками і тероризму.

Представник ЦАХАЛ Ар'є Шаруз Шалікар в коментарі Politico прокоментував ситуацію.

"Будь-хто, хто в майбутньому буде так чи інакше ототожнювати себе з Гретою, на мій погляд, є прихильником тероризму. Тому що те, що робить Грета, тим самим зараз демонструючи солідарність з сектором Газа, в той же час не кажучи ні слова про масову різанину ізраїльтян, показує, що вона насправді не виступає за Палестину, а замовчує терористичні акти палестинців, або ХАМАС і "Ісламського джихаду", ніби їх і не існувало", - сказав він.

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Грета Тунберг підтримала Палестину - подробиці

Еко-активістка опублікувала пост з підтримкою Палестини, але незабаром його знесла і написала новий. Зробила вона це через звинувачення в антисемітизмі. Причина - на фотографії виявилася іграшка у вигляді восьминога, а восьминоги у прихильників теорії змов означають сіонізм, який "своїми щупальцями обплутує світ". У новому знімку іграшку з кадру вже прибрали.

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