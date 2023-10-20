Вона закликає негайно зупинити вогонь.

Шведська еко-активістка Грета Тунберг виступила в підтримку Палестини та Сектора Газа. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен заявити про себе і закликати до негайного припинення вогню, справедливості і свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб", - написала вона.

Коментатори розділилися: деякі користувачі дякують їй за підтримку, а деякі - звинувачують в ігноруванні нападу на Ізраїль та жертв серед ізраїльского населення.

Відео дня

Війна на Близькому Сході: останні новини

Нагадаємо, шо 7 жовтня боєвики ХАМАС завдали ракетних ударів по Ізраїлю, після чого зайшли на територію країни, вбиваючи людей і захоплюючи заручників.

Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію "Залізні мечі", а також оголосила про повну блокаду Сектора Гази. Низка країн та організацій засудила це рішення та закликала скасувати його.

Щодня під обстрілом опиняється територія Ізраїлю, ЦАХАЛ заявляє про удари по Сектору Гази. За даними ЗМІ, влада Ізраїлю дозволила армії розпочати наземну операцію, коли ті будуть готові до цього.

У Газі повідомляли, що з початку загострення померли 3785 людей, в Ізраїлі - 1300.

Вас також можуть зацікавити новини: