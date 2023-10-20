Активістка запевнила, що засуджує антисемітизм.

Шведська еко-активістка Грета Тунберг видалила свій пост на підтримку Сектора Газа та Палестини через звинувачення у антисемітизмі. Вона опублікувала новий допис, але вже з іншим фото.

З'ясувалося, у мережі обурилися тим, що на фото Тунберг є маленький іграшковий восьминіг. "Його (зображення восьминога - УНІАН) використовували справжні німецькі нацисти в 1930-х роках, сучасні нацисти - ХАМАС, західні білі супрематисти, які атакували Facebook через його єврейського власника, а тепер у нас є Грета, яка використала його. Чудова компанія, що тут скажеш", - написав один з користувачів Twitter.

Активістка зазначила, що виступає проти будь-якого виду дискримінації та засуджує антисемітизм "у всіх його формах і проявах".

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"Мені стало відомо, що м'яку іграшку, зображену в моєму попередньому дописі, дехто може інтерпретувати як символ антисемітизму, про що я зовсім не знала. Іграшка на малюнку - це інструмент, який часто використовується людьми з аутизмом як спосіб вираження почуттів", - додала вона у новому дописі.

Заява Тунберг щодо війни на Близькому Сході

Нагдаємо, що сьогодні дівчина опублікувала пост на підтримку Палестини та Сектору Газа. Активістка просить світ закликати до негайного припинення вогню, а також справедливості і свободи для палестинців і всіх постраждалих мирних людей.

Речник ізраїльської армії Ар'є Шаруз Шалікар звинуватив Тунберг у тому, що вона замовчує терор проти ізраїльтян.

"Той, хто в майбутньому будь-яким чином ідентифікує себе з Гретою, на мій погляд, є прихильником терору", - сказав він у коментарі Politico.

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