Попри атаку дрон все ж зміг доставити пакунок.

Ворон в Австралії напав на безпілотник дочірньої компанії Google. Дрон покинув місце інциденту після того, як доставив вантаж.

Про це пише input.

Посильні компанії Wing використовують програмне забезпечення для того, щоб повідомляти авіадиспетчерам про своє місцеперебування для запобігання аварій з іншими кур'єрами.

На оприлюднених кадрах видно, що дрон Wing намагається приземлитися, коли на нього напав чорний ворон. У підсумку дрон доставив посилку, після чого полетів.

Варто відзначити, що компанії Wing з 2019 року доставляє товари жителям столиці Австралії за допомогою дронів. Оператор кріпить невеликий пакунок до троса дрона, а апарат по прибуттю в пункт призначення опускає його на землю. Після цього дрон повертається до оператора.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Австралії агресивна сорока напала на безпілотник, власник якого знімав мальовниче відео на морському узбережжі Сіднея. Пілот щосили намагається відвести Свій дрон від злісної птиці, яка клювала апарат і хапала його лапами.

Автор: Анастасія Горбачова