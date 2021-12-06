Доступ до "чорного ящика" буде можливий через цифрову платформу та бездротове з'єднання.

"Чорний ящик" землі побудують на західному узбережжі австралійського острова Тасманія. Там буде зберігатися інформація про останні роки людської цивілізації на випадок глобальної кліматичної катастрофи.

Про це повідомляє New Atlas.

Споруда буде обшита листовою сталлю товщиною 7,5 сантиметра. Всередині будуть зберігатися жорсткі диски з даними за 30-50 років. При цьому на даху будівлі встановлять сонячні батареї, а також забезпечать резервним живленням.

На жорсткі диски буде збиратися інформація з Інтернету. Її фільтруватимуть за спеціально розробленим алгоритмом. Зокрема, планується зібрати дані про температуру на суші та в морі, закислення океану, рівні CO2 в атмосфері, вимирання дикої природи та використання енергії, а також дані про людську цивілізацію.

Читайте такожВ Укргідрометцентрі склали прогноз на грудень: якої погоди чекатиКрім того, "чорна скринька" збиратиме контекстну інформацію - заголовки новин, повідомлення в соціальних мережах, дані про важливі конференції та зустрічі зі зміни клімату.

Передбачається, що доступ до нього буде можливий через цифрову платформу та бездротове з'єднання. "Чорний ящик" мають намір встановити до кінця 2022 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ООН заявили, що зростання чисельності населення Землі, неефективне використання природних ресурсів і кліматичні зміни можуть привести людство до масштабної продовольчої кризи.

При цьому представник ООН закликав міжнародну спільноту в терміновому порядку виділити кошти для надання допомоги жителям Мадагаскару, які вже більше 40 років страждають від руйнівної посухи разом з піщаними бурями і шкідниками, в тому числі навалами сарани.

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Автор: Анастасія Горбачова