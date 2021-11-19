Зазначимо, сьогодні міжнародної допомоги потребують щонайменше 1,6 млн жителів Мадагаскару.

Мільйони жителів Мадагаскару опинилися на межі голоду через наслідки зміни клімату.

Про це заявив координатор програми ООН на Мадагаскарі Ісса Саного, йдеться на сайті організації.

Представник ООН закликав міжнародну спільноту в терміновому порядку виділити кошти для надання допомоги жителям Мадагаскару, які вже понад 40 років страждають від руйнівної посухи разом із піщаними бурями та шкідниками, у тому числі навалами сарани.

Багато місцевих фермерів на півдні Мадагаскару понад три роки не можуть вирощувати сільськогосподарську продукцію на своїх полях. Це призвело до того, що сьогодні міжнародної допомоги потребують щонайменше 1,6 млн жителів Мадагаскару.

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"Жінки, діти та всі члени сімей їдять кактуси чи сарану, щоб пережити посуху. Від гострого недоїдання страждають понад півмільйона дітей. Це відбувається в країні та регіоні, жителі яких найменше винні у зміні клімату", - сказав представник ООН.

Через посуху на великому півдні Мадагаскару з гострою нестачею продовольства зіткнулися понад 1,3 млн осіб. Приблизно 300 тисяч жителів Мадагаскару опинилися на межі голодної смерті.

" Я зустрічав сім'ї, які казали мені, що їм довелося продати всі свої особисті речі, аж до каструль і сковорідок, щоб купити невелику кількість їжі, якої, очевидно, вистачить ненадовго", - сказав Саного.

На сьогодні донори виділили майже 120 млн доларів США, але відповідно до переглянутого заклику потрібно 231 млн на період з січня 2021 року по травень 2022 року.

Нагадаємо, як повідомляли в ООН, зростання чисельності населення Землі, неефективне використання природних ресурсів та кліматичні зміни можуть привести людство до масштабної продовольчої кризи.

Зміни клімату: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко