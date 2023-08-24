Наразі демонтовано вже третину великих військових наметів, в яких розміщувалися найманці.

На тлі повідомлення про загибель Євгена Пригожина триває процес згортання табору "Групи Вагнера" в Білорусі. Про це свідчать супутникові знімки проекту Planet Labs, які отримала білоруська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що у селі Цель під Осиповичами в центральній Білорусі за останній час прибрали вже приблизно третину всіх наметів. Посилаючись на супутниковий знімок від 23 серпня, видання підрахувало, що в таборі вже прибрали 101 намет з 273.

"Якщо врахувати, що кожен із наметів може вмістити близько 20 бійців, то можна говорити про те, що територію військової частини в селі Цель могли залишити близько 2020 вагнерівців із близько 5000, які там перебували", – зазначає "Радіо Свобода".

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Процес демонтажу триває щонайменше від початку серпня. Так, на супутниковому знімку від 14 серпня добре видно те, як все відбувається. Однако досі не зрозуміло, куди поділися ті найманці "Вагнера", які перебували в цих наметах. Підтверджених відомостей про їхній масовий виїзд з Білорусі немає, також супутникові знімки не показують створення подібних наметових містечок на території інших білоруських полігонів чи військових частин.

Пов’язані із "Вагнером" телеграм-канали кажуть, що частину найманців таки відправили додому в Росію. Також існує ймовірність, що частину найманців почали перекидати до Африки.

Вагнерівці в Білорусі – останні новини

Днями український Центр національного спротиву повідомляв з посиланням на дані білоруського підпілля, що вагнерівці почали поступово залишати Білорусь. Головна причина полягає в тому, що режим Лукашенка не здатен забезпечити найманцям звичний для них рівень заробітків.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" стверджує, що наразі немає підтверджень виведення найманців ПВК "Вагнер" з їхньої головної бази в Білорусі через загибель Пригожина. Однак подальша доля цього табору тепер опинилася під великим питанням.

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