Наразі білоруський режим не задовольняє "вагнерівських" інструкторів своїм рівнем оплати за послуги.

У Білорусі фіксується зменшення чисельності бойовиків терористичного угруповання "ПВК Вагнер" з 5,8 тисяч до 4,4 тисяч осіб.

Про це пише Центр національного спротиву з посиланням на дані білоруського підпілля. Зазначається, що причиною відтоку найманців-терористів є відсутність фінансування з боку Росії.

"Відтак частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися", - йдеться в повідомленні.

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У ЦНС додають, що наразі білоруський режим не задовольняє "вагнерівських" інструкторів своїм рівнем оплати за послуги, тож більшість із них не планує залишатися в країні надовго.

ПВК "Вагнер" у Білорусі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після проваленої спроби перевороту в Росії, організованої бойовиками ПВК Вагнер на чолі з Євгеном Пригожиним, найманці були передислоковані на території Білорусі.

Після цього почала зростати напруженість на кордоні з Польщею. Зокрема, "вагнерівці" імітували прибуття на кордон з Польщею, а згодом польська влада заявила, що вони намагалася проникнути на територію країни з Білорусі.

Також стало відомо, що білоруська армія збирається провести навчання на північному заході країни в районі Гродно, поруч із кордонами Польщі і Литви. До білоруських військ приєднаються радники ПВК "Вагнера", які виконуватимуть роль інструкторів.

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