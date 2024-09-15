Їх передали українським військовим цими вихідними.

Збройні сили України вже отримали 18 артилерійських установок "Богдана", які Данія замовила в Україні.

Як заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), він відвідав нашу країну у березні 2024 року. Тоді основною темою було збільшення виробництва зброї - ракет, дронів і артилерії.

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення (українським виробникам, - УНІАН.) на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам", - похвалився Поульсен.

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За його словами, виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виготовляти або купувати її на Заході. Крім того, так дешевше підтримувати її працездатність - проводити ремонт та обслуговування. У зв'язку з цим Данія закликає європейські країни фінансувати виробництво зброї на території України.

Ексміністр стратегічної промисловості Олександр Камишін додав, що кожне українське оборонне підприємство може виготовляти більше зброї, але потребує для цього достатнього фінансування.

САУ "Богдана"

Як повідомляв УНІАН, українська самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" була розроблена Краматорським заводом важкого верстатобудування і компанією "Українська бронетехніка" у рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням Міністерства оборони України з лютого 2016 року.

"Богдана" стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм, нещодавно ще й отримала захист від дронів.

11 липня зазначалось, що Данія вже оплатила 18 українських самохідних гаубиць (САУ) "Богдана".

Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні. Здатність українців виробляти озброєння є більшою, ніж фінансування, яке вони мають зараз. Тому є великий потенціал для подібних угод, щоб виробляти більше обладнання в Україні та водночас допомогти розбудувати оборонну промисловість в Україні", – сказав тоді Поульсен.

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