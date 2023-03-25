Поліція взяла нападника під варту.

В суботу, 25 березня, в Гельсінкі 38-річний чоловік здійснив напад на депутата парламенту Фінляндії Бена Зисковича (Національна коаліційна партія). Депутат каже, що зловмисник мотивував свій напад на нього тим, що політик підтримує шлях країни до НАТО.

Як повідомляє Yle, Зискович, який саме намагається переобратися на ще один термін, разом зі членами своєї виборчої групи чекав на потяг метро на платформі. Тоді до них підійшов чоловік, почав агресивно поводитися і погрожувати.

"Чоловік почав кричати про НАТО, як він хотів би мене вбити і штовхнути під метро, ​​яке було за моєю спиною. Після цього він вдарив мене рукою в обличчя, гіршого не сталося", – розповідає Зискович.

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Під час інциденту Зискович подряпав руку та коліно. Він також розповів, що просив свідків фільмувати нападника. Один з роликів з місця зрештою потрапив у мережу. Охоронці метро затримали нападника, а поліція взяла під варту.

Депутат заявив, що у нападника, який, за його словам, не був схожий не неврівноваженого або п’яного, був явний політичний мотив. Зискович стверджує, що нападник ображав його через те, що він єврей, і через підтримку НАТО.

В поліції підтвердили, що нападника допитують, та за підсумками, ймовірно, відпустять. Також підтвердили, що депутат подав заяву. Наразі інцидент розслідують як напад і погрози, кажуть у поліції.

Президент країни Саулі Нійністе написав у Twitter про атаку, що "ненависть, погрози і навіть насильство під час виборів є посяганням на народовладдя".

Напад відбувся під час парламентських виборів і тоді, коли Туреччина - одна з двох останніх країн НАТО - активізувала роботу щодо ратифікації заявки Фінляндії на вступ до Альянсу.

Ситуація в Фінляндії - що треба знати

В середу, 22 березня, у Фінляндії розпочалося дострокове голосування на парламентських виборах. До 28 березня фіни можуть проголосувати за свого кандидата в депутати.

Основні гравці – права опозиційна партія Національна коаліційна партія Фінляндії, націоналістична партія "Істинні фіни" та соціал-демократична партія Фінляндії, лідеркою якої є прем’єра Санна Марін.

Цього ж місяця стало відомо, що Туреччини почне затвердження заявки Фінляндії на вступ в НАТО. Розгляд заявки, поданої країною на тлі повномасштабної війни в Україні, розв’язаної Росією, розпочала і Угорщина. Це останні дві країни з 30 країн-членів НАТО, які не ратифікували заявки Фінляндії і її стратегічного партнера Швеції.

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