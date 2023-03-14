Угорські парламентарі хочуть перенести засідання, на якому розглядатимуть це питання.

Депутати від правлячої партії Угорщини хочуть відкласти засідання парламенту наступного тижня. Таке рішення призведе до затримки в ратифікації заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Видання The Guardian пише, що представниця лівих з лівої демократичної коаліції Агнес Вадай повідомила, що отримала лист від заступника прем'єр-міністра Жолта Сем'єна, в якому їй говорилося, що правляча партія Фідес і християнські демократи хочуть відкласти засідання, яке повинно було відбутися в понеділок.

Швеція і Фінляндія в минулому році подали заявку на членство в трансатлантичному військовому союзі після того, як російські війська вторглися в Україну. Всі 30 членів НАТО повинні ратифікувати заявки, а Угорщина і Туреччина - єдині, хто утримався від їх схвалення.

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Швеція і Фінляндія в НАТО - що відомо

У 2022 році Фінляндія і Швеція відмовилися від свого нейтралітету і подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу, які прийняли вже в червні, після чого стартувала їх ратифікація країнами-членами НАТО.

28 з 30 членів Альянсу ратифікували заявки Фінляндії та Швеції. Угорщина ще не ратифікувала документ, але й не висунула жодних умов.

Туреччина ж виступила проти приєднання цих країн до НАТО, тому що вони нібито надають притулок курдам і туркам, обвинуваченим у сепаратистській діяльності. Глава країни Реджеп Таїп Ердоган зажадав екстрадиції понад 100 представників Робітничої партії Курдистану.

При цьому чиновники країн вважають, що позиція Туреччини може змінитися після парламентських і президентських виборів.

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