При цьому турецький президент зазначив, що до заявки Швеції позитивного ставлення немає.

Парламент Туреччини почне затвердження заявки Фінляндії на вступ в НАТО.

Такий анонс зробив президент Реджеп Таїп Ердоган, передає Анадолу. Він зазначив, що заявку Фінляндії на вступ до НАТО турецький парламент затвердить до виборів, намічених на травень.

За його словами, Фінляндія зробила "конкретні кроки", щоб відповісти на питання Анкари в сфері безпеки. Як пояснив турецький лідер, рішення про роздільний розгляд заявок Швеції і Фінляндії в НАТО виникло через "відсутність у Фінляндії посібників терористів, чого не скажеш про Швецію".

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"Фінляндія в НАТО внесе вклад в глобальну безпеку і стабільність", - висловив думку Ердоган.

Туреччина і заявка Швеції

Також Ердоган прокоментував ситуацію із заявкою Швеції. Він заявив, що "Анкара передала Стокгольму список з 120 терористів і без їх видачі, позитивного ставлення до шведської заявки не буде. Боротьба з тероризмом – "червона лінія" для Туреччини", - пояснив ситуацію Ердоган.

Заявка Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

Ці дві скандинавські країни подали заявку в НАТО спільно через напад РФ на Україну. Ця подія змусила владу країн змінити свій багаторічний нейтральний статус.

Однак, незважаючи на те, що Швеції і Фінляндії пророкували швидкий вступ до Альянсу, на ділі вони зіткнулися з опором Туреччини та Угорщини.

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