Міністр оборони РФ буцімто зірвав операцію України, поскаржившись на неї в Пентагон.

На початку липня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов дійсно телефонував голові Пентагону Ллойду Остіну, щоб обговорити операцію Сил оборони на території РФ. Цю інформацію виданню NV підтвердило джерело у Головному управлінні розвідки.

Так, підтверджено той факт, що російський міністр поскаржився Пентагону на українську "таємну операцію", спрямовану проти Росії. За словами джерела, співрозмовники справді обговорювали певні дії українських збройних сил.

"Мова йшла про операцію на території Росії. На жаль, поки що більше подробиць повідомити не можемо", — пояснив представник воєнної розвідки.

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Що відомо про розмову Бєлоусова з Остіном

Як писав УНІАН, два дні тому газзета The New York Times опублікувала статтю, в якій із посиланням на власні джерела повідомила про телефонну розмову російського та американського міністрів оборони 12 липня. Буцімто Бєлоусов поскаржився на плани українців реалізувати на території РФ якусь "таємну операцію", яку, начебто, "схвалили" у США.

За даними журналістів, у Пентагоні нічого не знали про цю операцію, але після розмови Остіна з Бєлоусовим американці зв’язалися з українцями і попросили їх не втілювати свій план.

У статті також зазначалося, що Пентагон загалом не в захваті від будь-яких спроб України атакувати об’єкти на російській території і повсякчас м’яко натякає на припинення поставок зброї через такі атаки.

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