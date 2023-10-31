У Росії є люди, які "захищають власне бачення іншої своєї батьківщини після режиму Путіна".

В Головному управління розвідки Міністерства оборони України розповіли про формування в Росії груп, які хочуть повалення режиму Володимира Путіна.

Говорячи про комунікацію з партизанами на території РФ і рівень підтримки України серед населення країни-агресорки, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону зазначив, що там існують різні верстви і групи.

"Це утворення (Російська Федерація, - УНІАН) просякнуте різного роду внутрішніми конфліктами: релігійними, етнічними, національними. І багато є людей, які хочуть повалення режиму Путіна - хочуть добра для власної території і засуджують геноцидну війну проти України", - сказав Юсов.

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За його словами, ці люди усвідомлюють, що в них просто не залишається інших методів боротьби, окрім як збройної. Також вони розуміють необхідність взаємодії, зокрема й з українськими Силами безпеки і оборони.

"Звичайно, на території РФ формуються і працюють такі групи, і зокрема, українські Сили безпеки і оборони, українська розвідка активно з такими групами взаємодіє. І це абсолютно нормальний процес. Ми захищаємо власну державу від російської агресії, а вони захищають власне бачення іншої своєї батьківщини після режиму Путіна", - сказав Юсов.

Росіяни на боці України у війні

Як повідомляв УНІАН, у Збройних силах України сформовано батальйон "Сибір", який повністю складається з громадян Російської Федерації.

В батальйоні служать десятки росіян і представників етнічних меншин РФ, які приїхали в Україну, щоб вступити до лав української армії. Серед них є якути і буряти, які розглядають перемогу України як можливість отримати незалежність від Росії.

Хто може замінити Путіна в РФ

Раніше повідомлялося, що в разі смерті або повалення президента Росії Володимира Путіна, Кремль автоматично тимчасово очолить голова уряду Михайло Мішустін. При цьому у Ради Федерації РФ буде 14 днів, щоб оголосити дострокові президентські вибори. Серед можливих кандидатів на зайняття місця Путіна, зокрема, називають колишнього президента Дмитра Медведєва, члена найближчого путінського оточення Сергія Кирієнка, міністра оборони Сергія Шойгу, секретаря Ради Безпеки Росії Миколу Патрушева.

Інші пропозиції щодо можливого нового керівника Кремля в разі смерті Путіна включали мера Москви Сергія Собяніна, колишнього охоронця Олексія Дюміна і голову його адміністрації Дмитра Козака.

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