Саміра Сабзіан є однією з близько 800 людей, страчених іранською владою у 2023 році.

Іранська жінка, засуджена за вбивство свого жорстокого чоловіка, була страчена. Про це повідомляє неурядова організація з прав людини Ірану IHR. Зазначається, що Саміра Сабзіан, "наречена-дитина", яку видали заміж у віці 15 років, стала жертвою домашнього насильства. Заарештована в 2013 році у віці 19 років, вона була засуджена за вбивство свого чоловіка.

"Саміра була жертвою років гендерного апартеїду, дитячих шлюбів і домашнього насильства, а тепер вона стала жертвою машини вбивств некомпетентного та корумпованого режиму. Режим, який зберігся виключно завдяки вбивствам і нагнітанню страху. Алі Хаменеї та інші лідери Ісламської Республіки мають бути притягнуті до відповідальності за цей злочин", - сказав директор норвезької правозахисної групи Махмуд Амірі-Могаддам.

Повідомляється, що коли жінку заарештували, у неї було двоє малолітніх дітей: при цьому одна дитина щойно з'явилася на світ.

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У правозахисній організації Amnesty International також висловили свій шок через страту матері двох дітей.

"Саміра — вісімнадцята жінка, страчена цього року в Ірані, із загальної кількості 800 повішаних. Іранські закони дозволяють примусові та ранні шлюби, не захищають жінок від домашнього насильства, а потім вбивають їх, коли вони намагаються повстати. Саміра Сабзіан є трагічним свідченням системи, заснованої на гнобленні жінок з дитинства", - підкреслив речник італійського бюро організації Ріккардо Нурі.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини також висловило "тривогу" стратою Сабзіан, закликавши Іран скасувати смертну кару.

Останні новини з Ірану

Днями в Ірані стратили агента ізраїльської розвідки. Його звинуватили в начебто зборі секретної інформації, "підриві державного порядку та пропаганді антиреволюційних груп і організацій".

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія та Іран працюватимуть над новою "великою" міждержавною угодою. Відповідна домовленість була досягнута під час телефонної розмови міністрів закордонних справ країн Сергія Лаврова та Хоссейна Аміра Абдоллахіяна.

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