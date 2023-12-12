Минулого тижня президент РФ Володимир Путін провів п'ять годин переговорів у Кремлі з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі.

Росія та Іран прискорять роботу над новою "великою міждержавною угодою". Про це повідомляється на сайті російського Міністерства закордонних справ. Відповідна домовленість була досягнута під час телефонної розмови глав МЗС країн Сергія Лаврова та Хоссейна Аміра Абдоллахіяна.

Зазначається, що глави зовнішньополітичних відомств докладно зупинилися на актуальних питаннях двостороннього співробітництва у розвиток підсумків розгорнутих переговорів президентів двох країн, що відбулися в Москві 7 грудня.

"Зумовлено прискорити роботу над завершенням узгодження нового "великого" міждержавного договору, який перебуває у високій стадії готовності", - йдеться у повідомленні.

У ньому не уточнюється сфера дії угоди, яка укладається на тлі зростаючих політичних, торговельних і військових зв’язків між Москвою та Тегераном.

Як відомо, минулого тижня президент РФ Володимир Путін провів п'ять годин переговорів у Кремлі з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі.

Минулого місяця Кремль заявив, що Росія та Іран розвивають свої відносини, "зокрема у сфері військово-технічного співробітництва", але відмовився коментувати припущення Білого дому про те, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет.

Співпраця Росії та Ірану - останні новини

Росія та Іран поглиблюють співпрацю в оборонній галузі. Про це заявив представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі, коментуючи зустріч Володимира Путіна із іранським колегою Ебрагімом Раїсі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія та Іран об'єднують зусилля проти західних санкцій. Про це стало відомо після зустрічі очільників тамтешніх МЗС Сергія Лаврова та Хоссейна Аміра Абдоллахіяна.

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