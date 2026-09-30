Мільйони за один долар: іранська валюта обвалилася, встановивши історичний антирекорд

Іранський ріал слабшає від початку американо-ізраїльських ударів у лютому.

Іранський ріал 29 вересня впав до нового історичного мінімуму щодо долара. Курс перевищив 2,5 мільйона ріалів за одиницю американський валюти, повідомляє Anadolu Ajansı.

Згідно з даними сайту Pashizi, який відстежує курс на вільному валютному ринку Ірану, долар торгувався на рівні 2,542 млн ріалів, що на 3,84% вище за показник попереднього дня. Протягом дня курс сягнув максимуму в 2,548 млн ріалів.

Останнє падіння стало черговим антирекордом іранської валюти. 28 вересня долар на вільному ринку досяг позначки 2,4 млн ріалів на тлі жорстких санкцій США та високої інфляції.

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Іранський ріал слабшає від початку американо-ізраїльських ударів у лютому. Додатковий тиск на економіку створює морська блокада з боку США. Обмеження з боку Вашингтона лише посилюються – запроваджено нові санкції проти військового ланцюга постачання Ірану.

Адміністрація Дональда Трампа повідомила 29 вересня, що 10 фізичних та юридичних осіб, які перебувають, зокрема, у Гонконзі та Пакистані, потрапили під санкції через звинувачення у закупівлі зброї та її компонентів для Міністерства оборони Ірану.

Влада США заявляє, що санкції покликані послабити здатність Тегерана відновлювати свої програми озброєнь, а також збільшити витрати тих, хто допомагає країні здійснювати закупівлі.

Економіка Ірану – головні новини

Ще до початку бойових дій економіка Ірну зазнавала значного тиску через багаторічні санкції США, хронічно високу інфляцію та системну корупцію. Після початку війни зі США та Ізраїлем проблеми посилилися. У березні в Ірані випустили найбільшу банкноту в історії країни. Її номінал становив 10 млн ріалів. На думку фахівців, банкнота стала свідченням економічних труднощів.

Колосальним ударом для Ісламської Республіки стало падіння нафтових доходів, адже економіка Ірану критично залежить від експорту нафти. Проблеми позначаються на житті звичайних іранців. У серпні країну охопила масштабна паливна криза, а біля автозаправних станцій у Тегерані утворилися довгі черги.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан раніше заявляв, що продаж бензину за цінами, нижчими за ринкові, створює значне навантаження на державні ресурси, які необхідні для субсидування продуктів харчування та підтримки працівників.

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