Економія обумовлена п'ятою поправкою до закону lex Ukrajina.

Чехія на третину зменшила витрати на пільги для українських біженців. Дане рішення було ухвалено з метою економії коштів.

Як повідомляє Seznam Zprávy, посилення умов, за яких українські біженці мають право на допомогу від держави, означає значну економію для держави. Економія обумовлена п'ятою поправкою до закону lex Ukrajina, згідно з якою були переглянуті виплати біженцям.

У липні витрати впали приблизно до 1,1 мільярда крон. Тільки частина людей з тимчасовим захистом, які оцінюються як вразливі, як і раніше мають право на оплачуване екстрене житло після шостого місяця перебування в Чеській Республіці.

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У випадку з гуманітарною допомогою клерки тепер враховують всі доходи заявника.

Згідно з опублікованими даними, в червні держава виплатила 164,2 мільйона крон солідарних внесків. У липні допомогу вже перестали виплачувати.

У липні держава витратила на екстрене житло на 34 мільйони крон менше, ніж у червні.

Найбільше падіння зафіксовано у виплаті гуманітарної допомоги. Дані, отримані від Міністерства праці та соціальних справ, показують, що в липні вони виплатили 46 000 пільг на суму 382 мільйони крон. Це означає скорочення на 70 000 бенефіціарів порівняно з попереднім місяцем та економію майже 417 мільйонів крон.

Однак представники прес-служби МВС і комунікацій зазначають, що пряме помісячне порівняння в даному випадку дуже слабке. Проблема полягає в тому, що у зв'язку зі зміною законодавства частина допомог, які були нараховані заявникам за липень, фактично виплачуються лише в серпні.

Українці в Чехії

Станом на середину серпня 2023 року, за даними МВС, в Чехії перебувало 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість з них жінки та діти.

Згідно з опитуванням, проведеним PAQ Research спільно з соціологами Чеської академії наук, в червні 2023 року повернутися додому хотіли чверть біженців. Рік тому число охочих повернутися становило третину опитаних респондентів. Половина учасників опитування повідомили, що вони однозначно планують залишитися за кордоном.

21 серпня 2023 року ЗМІ писали про те, що Чехія готує спеціальну програму з добровільного повернення біженців додому. Програма передбачає надання допомоги та відшкодування частини витрат у разі повернення біженців в Україну.

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