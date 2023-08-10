Найбільше українських біженців у Німеччині та Польщі.

У країнах Євросоюзу наразі перебувають понад 4 млн біженців з України, які отримали статус тимчасового захисту. У червні їхня кількість збільшилася майже на 46 000 людей, що на 1,1% ніж у травні.

Згідно з даними Євростату, станом на 30 червня статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 70 тисяч українських біженців. Найчастіше люди обирали Німеччину (28%), Польщу (24%) та Чехію (9%).

Зазначається, що найбільший приріст українських біженців за місяць зафіксували у таких країнах Євросоюзу:

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Німеччина – 21 830 (+2,0%);

Чехія – 9 050 людей (+2,7%);

Ірландія – 3100 біженців (+3,7%).

При цьому у Польщі (-13635; -1,4%) та Італії (-1005; -0,6%) потік біженців навпаки знизився. Також у Євростаті порахували співвідношення українських біженців до місцевого населення. Найбільша кількість наших громадян на тисячу осіб населення зафіксована у таких країнах:

Чехія – 32,2;

Польща – 26,6;

Естонія – 25,8;

Болгарія – 24,9;

Литва – 24,7.

Серед отримувачів тимчасового захисту в ЄС станом на кінець червня 98% були громадянами України, з них 46,6% – жінки, 34,4% – діти та 19% – чоловіки.

Війна в Україні - ситуація з біженцями

На початку літа Український інститут майбутнього підрахував, що кількість населення України скоротилося до 29 мільйонів. При цьому з них працює лише третина.

Пізніше стало відомо, що тільки 3% планують виїхати з України у разі важкої зими.

Водночас за даними The Wall Street Journal, близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%.

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