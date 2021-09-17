Вона знаходиться в критичному стані.

У лікарні Аліканте в критичному стані перебуває українка, яка випадково впала зі скелі на оглядовому майданчику "Балкона Середземномор'я".

Про це пише Onda Cero.

Інцидент стався 14 вересня. За словами очевидців, 25-річна дівчина впала зі скелі, коли намагалася зробити "селфі".

Рятувальникам вдалося дістатися до неї, винести з води й доставити в порт.

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Постраждала отримала множинні травми, її доставили в реанімаційне відділення в критичному стані.

За даними Murcia Today, заради фотографії вона забралася на бильця балкона.

Раніше повідомлялося, що екс-міністр екології Лівану порівняв українок і росіянок з жінками легкої поведінки. А в аеропорту Неаполя у померлої Українки вкрали всі речі і гроші.

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Автор: Людмила Жерновська