Малюків виявили дрейфуючими на уламках судна з бездиханним тілом матері. Жінка померла за кілька годин до порятунку.

Жінка з Венесуели врятувала дітей після корабельної аварії, годуючи їх грудьми, перш ніж не померла сама.

Про цю історію пише Mail Online.

3 вересня компанія з дев'яти осіб на невеликому судні Thor de Higuerote вирушила з Ігероте у Венесуелі на безлюдний карибський острів Ла Тортуга, щоб відпочити та розважитися. 5 вересня вони мали повернутися, проте цього так і не сталося, адже судно розбило хвилею.

40-річна Маріелі Чакон, її діти двох і шести років, а також няня малюків вижили в аварії, проте опинилися в Атлантичному океані. П'ятеро інших пасажирів, зокрема й батько дітей, досі вважаються зниклими безвісти.

Читайте також"Фатальна помилка": лікарі переплутали немовлят та вбили двох близнюків в утробі матеріЧерез чотири дні рятувальники виявили дітей, які з бездиханним тілом матері дрейфували на уламках судна. Вони також знайшли няню: жінка сховалася від виснажливої спеки в невеликому холодильнику, який раніше був на судні. Всіх трьох доставили в лікарню зі зневодненням та опіками першого ступеня.

З'ясувалося, що весь цей час мати годувала малюків грудьми, а сама пила власну сечу, щоб були сили якомога довше підтримувати їх життя. За словами фахівців, Маріелі Чакон померла від органної недостатності, викликаної зневодненням, але справді саме завдяки їй діти залишилися живі. Жінки не стало лише за три-чотири години до порятунку.

— Sébastien Mélières (@SbastienMlires1) September 12, 2021

Правоохоронці вважають, що якби компанія взяла з собою на судно радіозв'язок, GPS або сигнальні ракети, шансів на порятунок було б набагато більше. Пошуки зниклих безвісти п'яти осіб тривають, проте надії знайти їх живими практично немає.

Раніше в Тернополі поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо матері, яка намагалася вбити своїх малолітніх дітей.

А у Дніпрі жінка вирішила вчинити самогубство і вбити свого маленького сина. 39-річна мати зробила собі та дитині смертельний укол. Хлопчик помер, а сама вона вижила.

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Автор: Катерина Комолова