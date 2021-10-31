Традиційні іспанські розваги відновилися після пом'якшення карантинних обмежень.

В Іспанії традиційний фестиваль енсьєрро закінчився смертю одного з учасників після того, як одна з тварин кілька разів його атакувала.

Про це повідомляє Heraldo.

Енсьєрро відомий тим, що полягає в тіканні від спеціально випущених биків. Не всім учасникам вдається завершити змагання живими - однією з жертв став 55-річний чоловік у місті Онде на сході країни.

Він помер після того, як бик кілька разів його вдарив - інші учасники безуспішно намагалися відвести тварину. Чоловіка госпіталізували, але помер через пробиту стегнову артерію та травму голови.

Цей випадок став першим зі смертельними наслідками після відновлення забігів биків після ослаблення в Іспанії коронавірусних обмежень. У зв'язку з цим всі подальші заходи були скасовані.

Читайте також"Вбивчі травми": у Росії чоловік "угробив" бікВарто зазначити, що в Іспанії вже кілька років йде громадські дебати щодо скасування фестивалів забігів биків. Як правило, тварина, яка використовується в Енсьєрро, пізніше бере участь і в кориді. Згідно з соцопитуваннями, за заборону цієї національної традиції виступають 46,7% іспанців.

Як вже повідомляв УНІАН, у місті Хіхон вже скасували кориду, але не через захист прав тварин, а через неполіткоректні клички биків.

Автор: Станіслав Кожемякін