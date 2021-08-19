При цьому організації із захисту прав тварин і феміністи вважають, що форма бою биків і клички тварин не мають нічого спільного з фемінізмом.

В іспанському місті Хіхон вирішили скасувати кориду через неполіткоректні прізвиська биків.

Про це повідомляє видання 20minutos.

Мер Ану Гонсалес зазначив, що тварини не повинні використовуватися для "формування ідеології, що суперечить правам людини".

"Місто, яке вірить у рівність жінок і чоловіків, вірить в інтеграцію і відкриті для всіх двері, не може допускати такі речі", - заявила вона.

При цьому організації із захисту прав тварин і феміністи вважають, що форма бою биків і клички тварин не мають нічого спільного з фемінізмом.

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Що таке Корида

Корида - найбільш поширена форма бою биків, традиційне іспанське видовище, що практикується також і в деяких інших країнах.

Саме слово corrida утворено від дієслова correr, головне значення якого "бігти". А словосполучення corrida de toros можна перекласти як "біг биків". Іспанці в побуті називають кориду просто toros, тобто "бики".

Всі правила, що стосуються проведення кориди та інших уявлень з биками, а також вирощування биків і навчання майбутніх тореро, регулюються в Іспанії Королівським декретом, що затверджує Регламент.

Автор: Денис Прядко