Тварин ще у вересні розлучили з їхнім власником, але вони вижили завдяки інстинкту самозбереження.

Чотири собаки, які на місяць опинилися в пастці через виверження вулкана на канарському острові Ла-Пальма, були врятовані невідомими активістами.

Про це повідомляє El Pais.

У день, коли почалося виверження вулкану Кумбре-В'єха, 70-річний власник взяв їх на полювання, але його зустріли представники Цивільної гвардії і змусили евакуюватися без своїх тварин.

"Ця людина втратила все, у нього залишилися тільки собаки", - говорить журналіст Педро Монтесінос.

Проте собаки врятувалися - вони інстинктивно повернулися в будинок і сховалися в басейні, де лава не могла їх дістати. Довгий час їх підтримували, скидаючи їжу з повітря.

Читайте такожВиверження вулкана на Канарах: через попіл закрили майже всі авіарейси (фоторепортаж, відео) Фахівці компанії Aerocamaras, яка займається безпілотниками, планували повітряну операцію з евакуації собак. Однак 21 жовтня активісти з команди A Team заявили про порятунок тварин.

Зоозахисники опублікували відео з врятованими собаками і залишили в басейні, де вони жили, банер з написом "собаки в порядку".

Aerocamaras відправили в будинок, де жили собаки, дрон і підтвердили, що вони зникли.

"Вчора ми нічого не побачили, але хотіли ще раз в цьому переконатися. Сьогодні ми переглядали зображення і підтвердили владі, що на тому місці, де були собаки, з'явилися людські сліди. Тому ми підтверджуємо, що вони там були", - заявити в компанії.

Допускається, що учасники A Team вважали за краще зберегти анонімність, оскільки цивільним особам заборонено входити в зону, покриту лавою. Порушникам загрожує штраф у розмірі 180 євро.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма, яка належить до групи Канарських островів, вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим. В результаті понад 7 тис. осіб були евакуйовані.

Автор: Станіслав Кожемякін