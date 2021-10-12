Напередодні конус вулкана обвалився, випустивши новий потік лави.

На Канарах триває виверження вулкана Кумбре-В'єха. Напередодні конус вулкана обвалився, випустивши новий потік лави.

Про це повідомляє Gizmodo.

Як повідомляється, за останні дні виверження вулкана посилилося. Конус вулкана, що вивергається на одному з Канарських островів, частково обвалився, в результаті чого каміння розміром з триповерхові будівлі звалилося з пагорба.

За даними CNN, лава, що тече з вулкана, викликала пожежу на цементному заводі. Через небезпеку газу і диму, що виходять від пожежі, влада наказала ізолюватися понад 2500 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня на острові Ла-Пальма, яка належить до групи Канарських островів, вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-В'єха. Довгий час вулкан вважався сплячим.

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За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис.осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.

Північна сторона вулкана Кумбрев'єха обвалилася, що призвело до ще більш швидкого і потужного виверження.

За останніми даними, лава знищила 591 гектар сільськогосподарських угідь. Зруйновано близько 1200 будівель на острові.

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Автор: Катерина Лиманська